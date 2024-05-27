علامات تكشف فساد الفاكهة في الصيف.. لو ظهرت ارميها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة قد تفسد بعض الفواكه وتصبح مليئة بالعفن والبكتيريا الخطيرة التي تؤدي إلى الإصابة بالأمراض المنقولة بالغذاء.

أسباب فساد الفواكه

بعض الفواكه قد تكون ملوثة بالبكتيريا أو العفن، والبعض الآخر يفسد بسبب درجات الحرارة المرتفعة أو الأكسدة أو الرطوبة الزائدة، وفقا لموقع "livestrong".

ويمكن أن تؤثر الكائنات الحية الدقيقة الفاسدة على

المنتجات الطازجة أثناء الحصاد أو التوزيع أو التخزين.

وفي بعض الأحيان، يكون السبب غاز الإيثيلين، وهو هرمون نباتي يعمل على تسريع نضج الثمار، وعندما تصل إلى مرحلة النضج، يتغير لونها وملمسها ونكهتها ومحتواها الغذائي.

وتنتج معظم الفواكه، مثل المشمش والجوافة والموز والأفوكادو والخوخ والبابايا والمانجو، غاز الإيثيلين، لذا لا يجب تخزينها إلى جانب الخضار والبقوليات والملفوف أو القرنبيط أو الباذنجان أو الكراث أو الفطر أو الجرجير.

علامات فساد الفاكهة

يمكن أن تتدهور الأطعمة بسرعة بسبب التغيرات البيوكيميائية الطبيعية أو نمو البكتيريا، وتؤثر هذه العمليات على طعم ورائحة وملمس ومظهر الفاكهة.

كما أن الفواكه معرضة بشكل خاص لـ البكتيريا Bacillus وClostridium وErwinia carotovora وأنواع البكتيريا الأخرى، وقد تكون أيضا ملوثة بالعفن، مثل الرشاشيات والبنسليوم.

وعادة تكون الفواكه الفاسدة ذات ملمس لزج ورائحة كريهة وتغيير في اللون والأنسجة.

لذا فإن الفواكه الفاسدة أحيانا قد تسبب الإصابة بالتسمم الغذائي، وذلك بفضل احتوائها على البكتيريا الفاسدة والفيروسات والعفن والفطريات والكائنات الحية الدقيقة الأخرى.