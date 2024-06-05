الامارات | «المرأة صانعة التغيير».. في ضيافة منصّة «واحة حواء»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن أنشطة منصّة «واحة حواء»، التابعة لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، وبالتعاون مع مكتبة الفجيرة الرقمية، نُظمت أول من أمس، ندوة «المرأة صانعة التغيير»، في مقر المكتبة بالفجيرة.

وشاركت في الندوة الدكتورة مريم الشناصي، ورائدة الأعمال شريفة المرزوقي، وأدارتها مديرة منصّة «واحة حواء» المستشارة موزة مسعود المطروشي، التي أوضحت أن «المرأة تلعب دوراً حيوياً ومؤثراً في مسيرة التنمية والتقدم في دولة الإمارات، إذ حظيت بدعم قوي من القيادة، ما أتاح لها فرصة الانخراط في مختلف المجالات والإسهام بشكل فاعل في بناء المجتمع»، مشيرة إلى أن الإماراتيات يشغلن اليوم مناصب قيادية في الحكومة والقطاع الخاص، ويسهمن في صياغة السياسات واتخاذ القرارات التي تدفع بالنمو الاقتصادي والاجتماعي قدماً.

من جانبها، أكدت الدكتورة مريم الشناصي، أهمية الإصرار وخلق الشغف لتحقيق الذات والتغلب على الصعوبات العلمية والعملية من أجل الإسهام في الحياة العامة، مستعرضة تجربتها ونجاحها في نيل درجة الدكتوراه وعملها في وزارة البيئة.

وأضافت: «حققت المرأة الإماراتية إنجازات بارزة في مجال التعليم، إذ تحتل الإمارات مراكز متقدمة في نسبة تعليم الإناث. وهو استثمار مهم يعكس إيمان الدولة بأهمية تمكين المرأة كعنصر أساسي في التنمية المستدامة». وشددت على أن المرأة في الإمارات ليست فقط صانعة للتغيير، بل شريكة أساسية في صياغة مستقبل مشرق للبلاد.

من جهتها، تناولت شريفة المرزوقي، تجربتها في تخطي الصعاب وقدرتها على تحقيق حلمها بريادة الأعمال وتأسيس مشروعها الخاص، مشيرة إلى أن الإماراتيات لا يكتفين بدورهن في المجالات الأكاديمية فحسب، بل يتجاوزنه إلى البحث العلمي والابتكار، إذ يشاركن بفاعلية في تحقيق رؤية الإمارات الطموحة نحو اقتصاد معرفي متقدم، فضلاً عن إسهام المرأة الإماراتية بجهودها في العمل الخيري والمجتمعي، إذ تلعب دوراً محورياً في تعزيز قيم التضامن والتكافل الاجتماعي.