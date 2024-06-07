لم يلاحظهما أحد.. سيدتان تعملان نصف يوم فقط لمدة 10 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

شاركت امرأة أمريكية تدعى تشيلسي إم كاميرون على منصة "إكس" تويتر سابقا قصة موظفتين عملتا في أحد البنوك الأمريكية لمدة نصف يوم خلال 10 سنوات دون أن يلاحظ غيابهما أي شخص.

وكشف المرأة أن هذا حدث لأنهما كانتا الموظفين الوحيدين اللذين يعملان في الفرع، لذلك لم تلاحظ الإدارة أبدا أنهما تغادران قبل موعد انتهاء العمل، بحسب ما ذكر موقع "news18".

وسلطت في المنشور الضوء على ذكائهما وعدم قدرة الإدارة على معرفة ما تفعلانه لمدة عشر سنوات طويلة.

وأضافت تشيلسي أن الموظفتين كانتا تسجلان بعضهما البعض في دفتر الحضور ولم يلاحظهما أحد ولكن تم طردهما في النهاية.

وأثار المنشور جدلا واسعا على منصة "إكس" وحصد المنشور نحو 1.9 مليون مشاهدة.

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