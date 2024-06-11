الامارات | «وسط مراسم مؤثرة».. السلحفاة رقم 1000 تعود إلى موائلها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة البيئة في أبوظبي 214 من السلاحف الخضراء وسلاحف منقار الصقر والسلاحف ضخمة الرأس إلى موائلها الطبيعية بعد إعادة تأهيلها، وذلك في شاطئ جميرا السعديات بأبوظبي.

وقالت الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي، الدكتورة شيخة سالم الظاهري: «نولي اهتماماً خاصاً بالسلاحف، ونبذل جهوداً لنحافظ على الأنواع البحرية للأجيال المقبلة، لتتمكن من الاستمتاع ببيئة مزدهرة».

من ناحيته، قال رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة البركة القابضة فؤاد مشعل «تمت إعادة السلحفاة رقم 1000 إلى موائلها الطبيعية، ما يجعل هذا المشروع واحداً من أنجح المشاريع في العالم».

وأضاف «يمكن متابعة العملية الكاملة لإنقاذ السلحفاة رقم 1000، وإطلاقها النهائي على صفحة (إنستغرام) الخاصة بالأكواريوم، إذ شاركت العائلة المسؤولة عن إنقاذ هذه السلحفاة المميزة في مراسم الوداع المؤثرة والرمزية».