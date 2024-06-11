احذر.. 5 عادات تشير إلى انخفاض معدل الذكاء لديك

محمد اسماعيل - القاهرة - يمر العديد من الأشخاص بلحظات يشعر فيها بانخفاض مستوى ذكائه، ما يجعلهم يشعرون بالضيق والإحراج.

وهناك 5 عادات مؤشرا على ذلك عليك الانتباه إليها، وفقا لما جاء في موقع "Global English Editing".

الافتقار إلى الفضول:

الفضول سمة أساسية للذكاء، فإذا كان الشخص لا يسأل عن الأشياء، أو لا يُظهر اهتماما بتعلم أشياء جديدة، أو يفتقر إلى الرغبة في التعمق في أي موضوع، يشير ذلك إلى مستوى ذكاء أقل.

ولحسن الحظ، يمكن تنمية الفضول من خلال طرح المزيد من الأسئلة وإظهار المزيد من الاهتمام بالعالم المحيط.

التسويف المتكرر:

التسويف أكثر من مجرد عادة سيئة، بل علامة على انخفاض الذكاء.

فوفقا لعلم النفس، فإن التسويف المتكرر والمزمن يدل على عدم قدرة الشخص على إدارة وقته بشكل فعال أو اتخاذ قرارات عقلانية حول كيفية استخدامه.

وللتغلب على هذه العادة، عليك تحديد أهدافك، وتقسيم المهام إلى أجزاء صغيرة، ومكافأة النفس على إنجاز المهام في الوقت المحدد.

مهارات استماع ضعيفة:

بعض الأشخاص لا يستمعون بتركيز خلال المحادثات، فهم يهزون رؤوسهم، لكن عندما يحين دورهم في التحدث، يبدو أنهم لم يفهموا النقطة كاملة.

ووفقًا لعلماء النفس، فإن مهارات الاستماع الضعيفة تدل على مستوى ذكاء أقل، حيث يتطلب الاستماع الفعال فهم وتفسير وتقييم ما يُقال، ما يتطلب قدرًا كبيرًا من المعالجة المعرفية.

الافتقار إلى القدرة على التكيف:

يربط علماء النفس بين ارتفاع مستوى الذكاء والقدرة على التكيف، لأن التأقلم مع التغيير يتطلب مهارات حل المشكلات والإبداع والقدرة على التفكير السريع، وكلها صفات مميزة للذكاء.

إهمال تحسين الذات:

يؤدي النمو الشخصي وتحسين الذات دورا مهما في حياة كل شخص، وإهمال هذا الجانب من الحياة، مؤشرا على انخفاض مستوى الذكاء.

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