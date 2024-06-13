الامارات | حديقة حيوانات تعلن يأسها من محاولات تنحيف نمر سمين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تخلت حديقة حيوان صينية عن خططها لمساعدة نمر يعاني من زيادة الوزن على إنقاص وزنه بعد شهرين من الجهود التي لم تسفر عن أي نتائج.

ففي شهر مارس الماضي، أثار نمر في حديقة حيوان بانتشيهوا في مقاطعة سيتشوان الصينية ضجة كبيرة على الإنترنت بين عشية وضحاها بعد أن انتشرت الصور ومقاطع الفيديو الخاصة به على الإنترنت، وسرعان ما أصبح القط الشرس ذو الوزن الزائد يُعرف باسم "الضابط الصيني كلوهاوزر"، في إشارة إلى ضابط الشرطة ذو الوزن الزائد في فيلم الرسوم المتحركة الشهير Zootopia من إنتاج شركة ديزني.

وقال العديد من الناس مازحين إن النمر السمين يشبه الفقمة، بينما أخذ آخرون وزنه الزائد على محمل الجد، معربين عن مخاوفهم بشأن صحة الحيوان. وبسبب الانتقادات المتزايدة، أصدرت حديقة الحيوان في النهاية بيانًا، وعدت فيه بإجراء سلسلة من التغييرات لجعل النمر يفقد بعضًا من وزنه الزائد. وقال مسؤولو حديقة الحيوان وفقا لموقع "أوديتي" إن النمر، الموجود في حديقة الحيوان منذ عام 2010، يبلغ الآن 16 عامًا، مما يجعله يتراوح عمره بين 60 و70 عامًا في سنوات الإنسان، مضيفين أن عمر الحيوان المتقدم والمساحة المحدودة لممارسة الرياضة قد تسببا في ذلك، لكنهم أشاروا إلى أن القط يخضع لفحوصات منتظمة، ورغم معاناته من السمنة، إلا أنه يتمتع بصحة جيدة.

وهكذا أعلنت حديقة الحيوانات تحت ضغط الجمهور عن خطة لمساعدة الحيوان على التخلص من بعض الوزن الزائد من خلال تعديلات في التغذية، وتحسين البيئة، وممارسة الرياضة. ومع ذلك، أثبت هذا أن البرنامج أكثر فعالية على الورق منه على أرض الواقع. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت حديقة حيوان بانتشيهوا بارك بيانًا أعلنت فيه أنها أوقفت الجهود لمساعدة "الضابط كلوهاوزر" على إنقاص وزنه، حيث باءت جميع الجهود خلال الشهرين الماضيين بالفشل. فعلى الرغم من هدم حظيرة لمضاعفة مساحة حركة النمر، ووضعه على نظام غذائي صارم، وتعديل جدول طعامه، لم يفقد القط الكبير أي وزن. لذلك، بعد التشاور مع الخبراء، قرروا أنه أكبر من أن يتغير، وأفضل شيء هو السماح له ببقاء كما هو، بحيث يبقى "سعيدا وبصحة جيدة"