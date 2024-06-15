القاهرة- الخليج 365
مهنياً: الكواكب في السرطان هنا بيت القصيد الكواكب في بيت الشريك والشراكات شريك العمل شريكك في الحياة في مواجهتك من جهة يعطيك القوة ومن جهة ثانية يواجهك نصيحة حاول ان تكسب ثقة الشريك حتى تكسب الرهان وابتعد عن المشاكل وخفف العناد حاول ان تكون سلس اعتبارا من هذا الاسبوع والحدث الاهم الذي يدعمك ويشحنك بالمعنويات كوكب المريخ من الثور والمشتري من الجوزاء
عاطفياً: تعيش اسبوعا متقلبا متطلبا تكثر فيه الاصطدامات تحت تاثير الزهرة المعاكس لبرجك من السرطان ما يجعلك تعاني من عدم تفهم الحبيب أو اهماله لأمرك. لذلك خفف من عصبيتك ولا تتسرّع في الكلام فكّر جيداً قبل اعطاء رأيك فانت والشريك تختلفان على نقاط عديدة خلافات ناجمة عن أمور بسيطة وسؤ تفاهم للعازب, يجب التحلّي بالمنطق والهدوء التام لمواجهة الامر ومعالجته لن ينفع إلقاء التهم أو التهرّب من الواجبات
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الجدي" من السبت 15 حزيران إلى الجمعة 21 حزيران 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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