توقعات مولود برج "الحوت" من السبت 15 حزيران إلى الجمعة 21 حزيران 2024

مهنياً: مسك الختام مع الممولود الهادىء دخيلك دخيل هدوئك كل الكواكب تتوافد الى السرطان هذا دواء حقيقي لك يعيد اليك مكانتك بين الاخرين عودة حب تشرع علاقة حب تاثيرات جيدة لعودة الحياة لك روحك تنبض بالفرح وقلبك يدق حبا ما حدا قدك حظوظ كبيرة بانتظارك انت الرابح الاكبر تسويات حلول مساعدات امور كثيرة تبشر بالخير انراجات كبيرة مهنية تسويات عقارية تجارية ارتياح نفسي ومعنوي

عاطفياً: تتنفس عميقا وتكون سعيدا بالاجواء العاطفية المائية مع دخول الزهرة كوكب الحب الى السرطان الذي يحمل تاثيرات منعشة فتعيش سعادة وانفعالات رومنسية وفرحة وتمارس جاذبية بثقة عالية بالنفس للعازب, تأسر القلوب بحضورك وحديثك وانفتاحك وقد تشهد مصالحة مهمة بعد ان عانيت من قطيعة او انفصال او من رحيل مفاجىء