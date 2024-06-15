طريقة عمل اللسان المحمر في الزبدة.. «تركات بسيطة لطعم لذيذ»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

اللسان من وصفات عيد الأضحى اللذيذة والمشهورة، وتعد أفضل طريقة لتقديمه هي السلق والتحمير في الزبدة، لكن هناك بعض «التركات» البسيطة يجب على ربات المنازل اتباعها للقضاء على أي زفارة به، والحصول على طعم شهي ومميز.

وأوضحت الشيف نرمين هنو في برنامج «زي السكر»، على قناة «cbc sofra»، طريقة بسيطة لعمل لسان محمر بالزبدة.

المقادير:

لسان سليم.

ملح.

بصلة صغيرة.

فصوص حبهان.

قرنفل حَب.

فلفل أسود حَب.

سمن بلدي أو زبدة ولا يفضل استخدام الزيت في هذه الوصفة.

للتقديم:

حلقات طماطم متوسطة.

حلقات ليمون.

طريقة عمل اللسان المحمر في العيد