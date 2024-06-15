طريقة عمل اللسان المحمر في الزبدة.. «تركات بسيطة لطعم لذيذ»

- 1/2
- 2/2
القاهرة - سمر حسين - مطبخ
اللسان من وصفات عيد الأضحى اللذيذة والمشهورة، وتعد أفضل طريقة لتقديمه هي السلق والتحمير في الزبدة، لكن هناك بعض «التركات» البسيطة يجب على ربات المنازل اتباعها للقضاء على أي زفارة به، والحصول على طعم شهي ومميز.
وأوضحت الشيف نرمين هنو في برنامج «زي السكر»، على قناة «cbc sofra»، طريقة بسيطة لعمل لسان محمر بالزبدة.
المقادير:
- لسان سليم.
- ملح.
- بصلة صغيرة.
- فصوص حبهان.
- قرنفل حَب.
- فلفل أسود حَب.
- سمن بلدي أو زبدة ولا يفضل استخدام الزيت في هذه الوصفة.
للتقديم:
- حلقات طماطم متوسطة.
- حلقات ليمون.
طريقة عمل اللسان المحمر في العيد
- تبدأ الخطوة الأولى بغسل اللسان جيدًا لإزالة أي شوائب قد تؤدي إلى الإحساس بزفارة
- يُضاف اللسان في ماء بارد، ثم يُترك على النار في درجة حرارة متوسطة حتى يصل إلى مرحلة الغليان.
- يُصفى ويتم تغيير الماء مرة أخرى بماء بارد، ثم يُرفع اللسان على النار مرة أخرى مع إضافة البصل وفصوص حبهان والقرنفل والفلفل الأسود.
- بعد السلق، تنزع القشرة الخارجية للسان ثم يترك ليبرد تمامًا، ثم يُقطع إلى شرائح متوسطة الحجم، وتُحمر في السمن وتُقدم مع حلقات الطماطم والليمون.