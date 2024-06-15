رحلة زوجين تتحول إلى كارثة.. لن تتوقع ما حدث في الفندق (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في واقعة غريبة، تعرض زوجان لموقف غريب ومرعب أثناء وجودهما في رحلة إلى تايلاند، بسبب دخول مئات الحشرات إلى غرفتهما داخل الفندق عن طريق الخطأ.

ووثق الزوجان الحادث من خلال مقطع فيديو يظهر السرير مغطى بسرب من الحشرات، ما أدى إلى إثارة الفوضى والذعر بين النزلاء، بحسب ما ذكر موقع "foxweather".

وأظهر مقطع الفيديو أحد الموظفين وهو يبحث داخل الغرفة عن الحشرات باستخدام مصباح أمامي ومضرب كهربائي.

وبدأت القصة عندما ذهب الزوجان إلى غرفتهما ولاحظا فجوة إلى جوار الباب قد تسمح بدخول الحشرات.

وبعد ذلك حاولا سد الفجوة عن طريق وضع منشفة في الشق، ولكن عندما فتحوا الباب، خرج الكثير من الحشرات نحوهما وتطايرت إلى الغرفة.

ولحل الأزمة نقلت إدارة الفندق الزوجان إلى غرفة أخرى.

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