الامارات | نانسي عجرم تعيّد على شاشة دبي: المثابرة فتحت لي أبواباً كثيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحيوية لافتة وطاقة إيجابية عالية، تطل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على جمهورها عبر الحلقة التاسعة من برنامج «كاربول كاريوكي» التي تعرض مساء اليوم على شاشة تلفزيون دبي التابعة لـ«دبي للإعلام»، لتشكل الحلقة مفاجأة جميلة لمتابعي الموسم السادس من البرنامج.

وسيجوب مقدم «كاربول كاريوكي» وسام بريدي برفقة ضيفته نانسي عجرم في أرجاء نخلة جميرا بدبي، حيث تبرز جماليات المنطقة، في وقت تستعيد فيه ذكرياتها وأيام طفولتها، وعلاقتها مع أفراد عائلتها، ومدير أعمالها والوسط الفني، ما منح الحلقة نكهة خاصة.

وخلال حلقة البرنامج، أكدت نانسي أنها تؤمن بقاعدة «خير الأمور أوسطها»، مضيفة: «لا أؤمن كثيراً بالحظ، وإنما بالمثابرة وبأهمية تطوير النفس، وهو ما اعتدت القيام به منذ طفولتي، وأعتقد أن ذلك أسهم في فتح الكثير من الأبواب أمامي، ومكنني من تحقيق النجاح، وعمّق من علاقتي مع مدير أعمالي (جيجي)، إذ أصبحنا مع مرور الزمن نعرف بعضنا جيداً، وتحولنا إلى عائلة واحدة».

ورأت نانسي أن «الاهتمام» يُعدُّ من أفضل الطرق للتعبير عن الحب والمحبة، موضحة: «بالنسبة لي يُعدُّ الاهتمام من أكثر الأشياء التي تدل على محبة الطرف الآخر، وأعتقد أنه يجب أن يكون شعوراً متبادلاً وليس من طرف واحد فقط».

وحول تميزها باختياراتها الغنائية، قالت: «تعودت دائماً أثناء اختياري لأي أغنية الحصول على كلمات جميلة تتناسب مع طبيعة أسلوبي، وفي بعض الأحيان قد تتضمن الأغاني كلمات جديدة أو غريبة تدعوني للوقوف أمامها، وأن أكون حذرة لصعوبتها من ناحية اللفظ خلال الغناء»، مشيرة إلى أن أغنية «مانجا وتفاح» كانت واحدة من الأعمال التي تحمل كلمات جديدة، ولم تشعر بالخوف منها لسلاسة لفظ كلماتها.

وأكملت خلال مقارنة بين أغنيتي «أخاصمك آه» و«آه ونص»: «(أخاصمك آه) كانت الأغنية التي حققت نجاحاً واسعاً، ولكن (آه ونص) هي التي أسهمت في تثبيت هذا النجاح».

واعتبرت نانسي عجرم التي تمتلك أكثر من 90 مليون معجب على مواقع التواصل الاجتماعي، أن المعجبين يمثلون الفنان وصورته، مشددة على أن تطاول المعجب على أي فنان يُعدُّ من الأساليب والتصرفات التي لا تعجبها.

وأهدت نانسي عجرم أغنيتها «في حاجات» إلى زميلتها الفنانة إليسا. وقالت: «أحب الاستماع إلى أغنيتي (قول هنساكي) بصوت الفنانة شيرين عبدالوهاب، بينما أهدي أغنية (سلامات) للفنانة سميرة سعيد، وأعطي أغنية (لون عيونك) للفنان راغب علامة». في المقابل، اختارت لنفسها أغنية «بتونس بيك» من أرشيف الراحلة وردة، وأغنية «أنا بعشقك» لميادة الحناوي.

أغنيات كثيرة رددتها نانسي عجرم أثناء مشاركتها في حلقة البرنامج، ما زاد من ألقها وتميزها، وخلالها اختارت الفنان أحمد عدوية كأفضل مدرب للأغاني الشعبية، وجورج وسوف للأغاني الطربية، والأخوين الرحباني للأغنية اللبنانية، وبليغ حمدي للأغنية المصرية، ومحمد عبده بالنسبة للأغنية الخليجية.

فريق عمل

برنامج «كاربول كاريوكي» من إخراج مارك سلامة، وإشراف سابين منصور، ومساعد منتج تلفزيون دبي داليا خلف، ومدير إنتاج تلفزيون دبي خالد علي حسن.

نانسي عجرم:

• أؤمن بأهمية تطوير النفس، وهو ما اعتدت القيام به منذ طفولتي.

• تعودت أثناء اختياري لأي أغنية الحصول على كلمات جميلة تتناسب مع أسلوبي.