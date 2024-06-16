الامارات | عيدية «سالم وسلامة» تحقق 5 أمنيات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حقّقت شخصيتا «سالم وسلامة» المُحبّبتان لدى الصغار، خمس أمنيات لأطفال من أصحاب الأمراض المزمنة، خلال الفعالية التي نظَّمها قسم المسؤولية المجتمعية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بالتعاون مع مؤسسة «تحقيق أمنية»، في فندق فيرمونت بدبي، والتي رسمت الابتسامة على وجوه الأطفال.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، الفريق محمد أحمد المري، حرص الإدارة على إدخال السرور على قلوب الأطفال الذين يواجهون تحديات صحية صعبة، مُشدّداً على أن المبادرات المجتمعية تُسهم في تعزيز الأواصر الاجتماعية، وتقوية روح التلاحم.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«تحقيق أمنية»، هاني الزبيدي، إن مبادرات «إقامة دبي» تسهم في تعزيز الفرح والأمل لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليه مع عائلاتهم، مضيفاً: «نتطلّع في هذه الأيام المباركة إلى تحقيق المزيد من أمنيات الأطفال الذين يكافحون الأمراض المُزمنة والخطرة التي تُهدّد حياتهم، والحرص على أن تعلو الابتسامات وجوههم من خلال منحهم تجارب لا تُنسى خلال الأوقات الصعبة ومسيرة العلاج».