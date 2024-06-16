هذا ما يحدث للقلب والسكري وضغط الدم عند تناول الترمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يرتبط الترمس بالعيد في العديد من الدول العربية، خاصة مصر، حيث أنه من الأطعمة المحببة لدى الكبار والصغار.

فوائد الترمس:

يعزز عملية الهضم:

الترمس غني بالألياف الغذائية التي تساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي.

كما تساهم المركبات النشطة الموجودة به في تسهيل حركات الأمعاء المنتظمة وتقليل خطر الإصابة بالإمساك والقولون العصبي واضطرابات الجهاز الهضمي الخطيرة مثل سرطان القولون، وفقا لموقعي "pinkvilla" و"webmd".

يعزز صحة القلب:

الترمس من أفضل مصادر البروتين التي تقلل من فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم ويحسن وظائف بطانة الأوعية الدموية واسترخاء الأوعية الدموية لتحسين تدفق الدم في القلب والمساعدة في إدارة مستويات الكوليسترول، وبالتالي تقليل خطر ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية.

صحة الأمعاء:

الترمس مليء بالألياف الغذائية التي تساعد على تحسين ميكروبات وصحة الأمعاء، كما أن المركبات الصحية الموجودة به تقلل من نمو البكتيريا المعوية الضارة، وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بالاضطرابات المعوية.

الوقاية من فقر الدم:

يحتوي الترمس على كميات غنية من فيتامين سي الذي يساعد على امتصاص الحديد في الجسم ودعم إنتاج الهيموجلوبين، مما يقلل من فرصة الإصابة بفقر الدم.

كما يساعد فيتامين ج على تحسين امتصاص الجسم للحديد، وتقليل خطر الإصابة بفقر الدم، وتتضمن أعراضه في ضيق التنفس والدوخة والتعب.

يحسن صحة الجلد:

يحتوي الترمس على مضادات الأكسدة الصحية المعروفة بقدرتها على محاربة الجذور الحرة والإجهاد التأكسدي في الجسم، وبالتالي إبطاء وتيرة الشيخوخة وتحسين صحة الجلد ومنع تكون البقع الداكنة والتجاعيد وترهل الجلد وتقليل فرص الإصابة بأمراض جلدية خطيرة مثل سرطان الجلد.

إلى جانب ذلك، فإن الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية الأساسية الموجودة به ذات اللون الأصفر الذهبي تغذي خلايا الجلد بعمق وتساعد في الحصول على بشرة ناعمة وشابة وصحية.

تقوية المناعة:

الترمس غني بمجموعة من الفيتامينات المعززة للمناعة مثل C وA وB والمغنيسيوم والتي قد تقوي المناعة وتحمي من مجموعة متنوعة من المشكلات الصحية.

خفض نسبة السكر في الدم:

تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية وذات مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض قد يساعد في تنظيم نسبة الجلوكوز في الدم.

كما يساهم مركب الكونجلوتين الموجود في الترمس على تقليل مستويات الجلوكوز في الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع السكر في الدم، وتقليل فرص الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

تحسين صحة العظام:

قد يساعد تناول الترمس الغني بالكالسيوم والمغنيسيوم والبروتينات على تحسين صحة العظام والعضلات، مما يقلل من خطر الإصابة بالكسور ومشاكل العظام الأخرى.

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