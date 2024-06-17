4 فئات محرومة من المانجو في الصيف.. هذا ما يحدث للكلي عند تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

يُعرف المانجو بطعمه اللذيذ وفوائده الصحية العديدة، لكنّه قد يُشكل خطرًا على بعض الأشخاص، خاصةً إذا تم تناوله بكميات كبيرة، حسبما قال الدكتور سعيد شلبي استشاري الكبد لـ"الخليج 365".

الفئات الممنوعة من تناول المانجو

مرضى السكري:

يحتوي المانجو على نسبة عالية من السكري، لذلك يجب على مرضى السكري تناوله باعتدال، واستشارة الطبيب لتحديد الكمية المناسبة لهم.

مرضى الكلى:

يُمكن أن يزيد المانجو من مستويات البوتاسيوم في الدم، ممّا قد يُشكل خطرًا على مرضى الكلى.

المصابون بالحساسية الغذائية:

يُمكن أن يُسبب المانجو ردود فعل تحسسية لدى بعض الأشخاص، مثل الحكة، والطفح الجلدي، وصعوبة التنفس.

الأشخاص الذين يتناولون بعض الأدوية:

يُمكن أن يتفاعل المانجو مع بعض الأدوية، مثل أدوية ضغط الدم، وأدوية تخفيف الدم.

مخاطر تناول المانجو على الكلى

زيادة مستويات البوتاسيوم:

يُمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من المانجو إلى ارتفاع مستويات البوتاسيوم في الدم، ممّا قد يُسبب تلف الكلى، خاصةً لدى مرضى الكلى.

الجفاف:

المانجو مدر للبول، ما قد يُسبب الجفاف، ما قد يُؤثر على وظائف الكلى.

نصائح مهمة لتناول المانجو بأمان

يُنصح بتناول حبة واحدة من المانجو متوسطة الحجم في اليوم.

من المهم شرب الماء بكثرة بعد تناول المانجو لمنع الجفاف.

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