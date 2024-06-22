الامارات | حلا شيحة بعد خلع الحجاب: لم أحرّم الفن وكل ما قلته كتبه لي شخص آخر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فجّرت الفنانة حلا شيحة مفاجأة من العيار الثقيل حول تصريحاتها السابقة على مواقع التواصل الاجتماعي عن علاقتها بالفن وبزملائها.

وقالت حلا إنها ليس لديها أي آراء متحفّظة على الفن، مشيرةً إلى أن كل التصريحات التي كُتبت عبر حساباتها الشخصية في الفترة الماضية، لم تكن تصريحاتها.

وأكدت أنها فنانة تُقدّر الفنّ وتحترمه، وأن من حق الجمهور أن يقدَّم له المشهد بشكله الحقيقي، ولكن بدون إيحاءات أو مشاهد لا تناسب الأسر المصرية.

وأضافت: ليس لي آراء متحفظة على الفن، فالفن يجب أن يقدّم كل شيء، ومن حق الناس أن تصل إليهم الصورة الحقيقية للفن وأن نقدّمها نحن بطريقة حلوة. الفن جميل ولن يكون أبداً حراماً".

وعُرفت حلا شيحة بإثارة الجدل على مدار 18 عاما من تاريخها الفني، فما بين الحجاب والنقاب وخلعهما، وما بين التمثيل بالحجاب والاعتزال، وكانت حلا وبعد خلع الحجاب مؤخرا قد تراجعت عن تصريحاتها حول حرمانية الفن، إذ أكدت أنها لم تُحرّم الفن من قبل، وأن كل ما كان يُنشر عبر حساباتها الشخصية لا علاقة لها به، ولا حتى نابعاً من معتقداتها، بل هناك شخص آخر كان يكتب تلك التصريحات، إذ قالت: "أنا عمري ما حرّمت الفن ولا قلت إنه حرام، ولا مرة اعترضت في تصريحاتي على شيء معين، الفن جميل وعمره ما يكون حرام، فهو تمثيل ورسم وغنا... وما كان يُكتب ليس من آرائي".

أما عن الأدوار التي ترغب في تقديمها للجمهور خلال الفترة المقبلة، فقالت حلا شيحة: "أنا أحب الشقاوة وأحب البنت تكون لذيذة، وأحب أدوار اللايت كوميدي، ولو أولادي يريدون أن يدخلوا عالم التمثيل فلن أمنعهم".