مشروب يحمي من أمراض القلب والسرطان ويخفض ضغط الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

شاي عشبة الليمون غني بمضادات الأكسدة المغذية المختلفة، ما يسهم في تحييد الجذور الحرة وتقليل الإصابة بالأمراض المزمنة ودعم الجهاز الهضمي، بحسب ما ذكر موقع "تايمز ناو نيوز".

الفوائد الصحية لشاي عشبة الليمون

خصائص مضادة للالتهابات:

الالتهاب هو السبب الرئيسي وراء العديد من الحالات، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية، ولكن عشبة الليمون مليئة بالسترال المسؤول عن فوائده المضادة للالتهابات، كما تساعد على إيقاف إطلاق بعض العلامات المسببة للالتهابات في الجسم وتساعد في عملية الهضم أيضا.

تقليل احتمالية الإصابة بالسرطان:

يتمتع السترال الموجود في عشبة الليمون أيضا بقدرات قوية مضادة للسرطان ضد بعض خطوط الخلايا السرطانية.

كما أن العديد من مكونات عشبة الليمون تساعد في مكافحة السرطان، ويحدث ذلك عن طريق موت الخلايا مباشرة أو تعزيز جهاز المناعة، بحيث يكون الجسم أكثر قدرة على محاربة السرطان من تلقاء نفسه، ويستخدم شاي عشبة الليمون أيضا كعلاج مساعد أثناء العلاج الكيميائي والإشعاعي.

فعال ضد قرحة المعدة:

يحمي شاي عشبة الليمون بطانة المعدة ويعالج قرحة واضطرابات المعدة مثل: التشنجات وعسر الهضم.

خفض ضغط الدم:

شاي عشبة الليمون فعال أيضا في خفض ضغط الدم الانقباضي وزيادة إنتاج البول ونشاط ارتخاء الأوعية الدموية، وذلك لأنه يسهم في إطلاق موسعات الأوعية الدموية البطانية وسد قنوات الكالسيوم في العضلات الملساء الوعائية، وأيضا بفضل احتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم.

خفض الكوليسترول:

يساعد شاي عشبة الليمون على خفض مستويات الكوليسترول وتحسين صحة القلب، لأنه غني بالكيرسيتين وهو مضاد للأكسدة، ما يقلل الالتهاب ويمنع أمراض القلب.

فقدان الوزن:

يمكن لشاي عشبة الليمون تنظيم عملية التمثيل الغذائي، ما يساعد على فقدان الوزن عن طريق هضم الطعام بشكل أسرع وحرق المزيد من السعرات الحرارية والتخلص من النفايات الزائدة في الجسم.

تخفيف تشنجات الدورة الشهرية:

يساعد هذا النوع من الشاي على تخفيف تقلصات الدورة الشهرية، وذلك بسبب احتوائه على" السيترونيلول"، وهو مركب نشط يقلل من الانزعاج الناتج عن النزيف الشديد.

الآثار الجانبية والمخاطر لشاي عشبة الليمون

الدوخة

زيادة الجوع

زيادة التبول

جفاف الفم

الحساسية مثل الطفح الجلدي والحكة وضيق التنفس وسرعة ضربات القلب

التعب.

وأيضا، يجب على الحوامل تجنب تناوله أو الأشخاص الذين يعانون من انخفاض معدل ضربات القلب، أو مستوى البوتاسيوم.

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