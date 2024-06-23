احذر الطقس الحار.. علامات تدل على أن قلبك في خطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في الطقس الحار يعاني العديد من الأشخاص من مشكلات صحية خطيرة، لكن هل تعلم أن هناك علامات قد تدل على أن قلبك في خطر؟.

وبحسب موقع "Onlymyhealth"، فإن هناك بعض العلامات التي يجب الانتباه إليها، خاصة في الطقس الحار، لأنها تكشف أن قلبك في خطر، وهي:

سرعة ضربات القلب

الشعور بالإغماء

انخفاض ضغط الدم

فرط التعرق

الشعور بالتعب الشديد

صعوبة في التنفس

ألم في الصدر

- نصائح لحماية قلبك في الطقس الحار

الحفاظ على الرطوبة

تجنب الإفراط في تناول مشروبات الكافيين مثل القهوة والمشروبات الغازية.

استخدم المراوح

الاستحمام بالماء البارد

ارتداء الملابس القطنية الخفيفة والفضفاضة على أن تكون فاتحة الألوان

مراقبة معدل ضربات القلب وضغط الدم.

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