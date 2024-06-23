بلوجر تعرض حياتها للخطر لإنقاذ هاتفها- لن تتوقع ماذا فعلت (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة صادمة، أقدمت البلوجر الجزائرية الشهيرة مايا رجيل، على القفز من قطار متحرك أثناء سيره، وذلك في محاولة لإنقاذ هاتفها المحمول الذي سقط منها عن طريق الخطأ.

وعن تفاصيل الحادث، كانت مايا في رحلة من "كاندي" إلى "ايليه" في كوستاريكا بأمريكا، لتصوير مقاطع فيديو لمتابعيها، عندما سقط هاتفها المحمول، الذي كان يحتوي على كافة تفاصيل حياتها، عن طريق الخطأ.

ودفعها ذلك إلى اتخاذ قرار متسرع بالقفز من القطار أثناء سيره لاستعادته، وفقا لموقع "961today".

وأظهر مقطع فيديو نشرته مايا على حسابها بموقع "فيسبوك" لحظة قفزها من القطار، بينما كان يسير بسرعة عالية.

ونُقلت إلى المستشفى بعد أن سقطت على الأرض، حيث كشفت الفحوصات عن إصابتها بكسر في يدها.

وأوضحت صاحبة 3.7 مليون متابع على موقع "إنستجرام أنها تدرك تماما أن ما فعلته كان تصرفا متهورا، لكنها في تلك اللحظة لم تفكر سوى في استعادة هاتفها.

وأضافت أنها الآن تتعافى من إصابتها، وأنا ممتنة لأن حياتي لم تكن في خطر.

طرق ذكية للعثور على الكاميرات الخفية في شاليه المصيف.. افتح موبايلك

بعد سماعها أصوات غريبة.. امرأة تعثر على أمر كارثي في حديقة منزلها

لن تتوقع.. هذا ما يفعله العنب بالكوليسترول والقلب

طريقة المشاهير للاستشفاء والهروب من الحر.. ماذا تفعل حمامات الثلج بالجسم؟

4 فئات محرومة من المانجو في الصيف.. هذا ما يحدث للكلي عند تناولها