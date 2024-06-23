مذيعة نشرة جوية تتعرض للإغماء على الهواء بسبب ارتفاع درجات الحرارة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تعرضت مذيعة بولندية لحالة إغماء مفاجئة خلال تقديمها نشرة الأخبار على الهواء مباشرة، حيث وصلت درجات الحرارة إلى مستويات قياسية لم تشهدها البلاد من قبل.

وفقا لموقع "wiadomosci"، فقدت المذيعة "ماسيوروفكا" وعيها على الهواء مباشرة، خلال تقديمها للنشرة الإخبارية من خارج المبنى، تحت أشعة الشمس الحارقة، حيث وصلت درجات الحرارة في ذلك اليوم إلى 24 درجة مئوية.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، المذيعة وهي تكافح للحفاظ على توازنها، بينما كانت تتلعثم في نطق الكلمات.

وبعد ثوان قليلة، فقدت قدرتها على الوقوف، وسقطت مغشيا عليها على الأرض، ما دفع زملاءها إلى التحرك سريعا لمساعدتها، ونُقلت إلى المستشفى.

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