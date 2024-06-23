كيف واجه الفراعنة الحظ السيء؟.. لن تصدق ما فعلوه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

قديما واجه المصريون القدماء، مخاطر وتحديات مختلفة في حياتهم، وسعوا جاهدين لتجنبها وضمان حظهم السعيد.

أوضح الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار أن المصري القديم، رغم تفاؤله بطبعه، واجه أحيانًا مشاعر اليأس، خاصة في ظلّ الظروف الصعبة.

وتابع في تصريح لـ"الخليج 365" أن آمن المصريون إيمانا راسخا بارتباط كل شهر ويوم وساعة بإله حارس يُحدد مصائر الناس وحظوظهم، ووفقا لهذا المعتقد، وقعت بعض حوادث الآلهة في تواريخ محددة، بعضها يُنذر بالسعد وبعضها بالبؤس.

أوراق تكشف الأسرار

عثر علماء الآثار على 3 أوراق من برديات تعود إلى عهد الدولة القديمة، تكشف لأول مرة عن معتقدات المصريين القدماء حول أيام السعد والنحس.

وتشير هذه الأوراق، التي تم حفظها بعناية فائقة، إلى أن المصريين القدماء ظنوا بوجود صلة بين مواضع النجوم وحظ الإنسان، وأن بعض الأيام تُعتبر أكثر ملاءمة للقيام بأعمال معينة من غيرها.

ألوان الحظ والنحس

تميزت هذه الأوراق باستخدام لونين مختلفين لكتابة أيام السنة: الأحمر والأسود، فكان اللون الأحمر، لون إله الشر "ست"، يُستخدم لكتابة الأيام التي ظنا المصريون القدماء أنها تُنذر بالسوء والنحس.

بينما كان اللون الأسود يُستخدم لكتابة الأيام التي اعتقدوا أنها تُبشر بالحظ السعيد والخير.

رقم 13

أظهرت إحدى الأوراق أن المصريين القدماء اعتبروا الرقم 13 يوما خاصا ومختلفا عن باقي أيام السنة، ففي هذا اليوم، واجهت الإلهتان "إيزيس" و"نفتيس" صعوبات كبيرة في رحلة البحث عن جثة أخيهما "أوزوريس" بعد مقتله على يد "ست"، ولذلك، ظنا المصريون القدماء أن هذا اليوم قد يحمل مزيجًا من الحظ السعيد والحظ السيء.

المصري القديم يواجه الحظ السيء بالخرزة الزرقاء

يواصل المصريون، منذ آلاف السنين، ارتداء الخرزة الزرقاء كرمز لحماية النفس من الحظ السيء والعين الشريرة.

ويعود تاريخ هذه العادة إلى أكثر من 7 آلاف عام، حيث كان يعتقد المصريون القدماء أن اللون الأزرق يرمز إلى السماء والقوة الإلهية، وأن ارتداء الخرزة تجلب الحظ السعيد.

كانت الخرزة الزرقاء تُصنع في العادة من الفخار أو الزجاج، وتُزين بنقوش، وكان يرتدونها كقلادة أو يعلقونها على الملابس أو المنازل.

ولا تزال عادة ارتداء الخرزة الزرقاء حاضرة حتى يومنا هذا، حيث يرتديها كثير من المصريين، كنوع من الحماية من الحظ السيء.

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