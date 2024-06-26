7 مكونات منزلية تجلب المال وتطرد الطاقة السلبية.. لن تتوقعها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يمكن جذب الثروة والحظ السعيد من خلال بعض المكونات الموجودة في المطبخ التي لها القدرة على جذب المال.

وفيما يلي بعض أساسيات المطبخ التي يمكن أن تعزز الحظ المالي والوفرة، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

الأرز

الأرز غذاء أساسي في العديد من الثقافات، وفي الثقافة الآسيوية، غالبا ما يرتبط بالثروة والخصوبة نظرا لدوره في الحفاظ على الحياة.

ويُعتقد أن الاحتفاظ بالأرز غير المطبوخ في المطبخ يرمز إلى التدفق المستمر للثروة والطعام إلى الأسرة.

القرفة

رش القرفة في محفظتك أو داخل المطبخ يمكن أن يجذب المال ويزيد الثروة، بالإضافة إلى أن رائحتها الحلوة تحفز النجاح والإنجاز.

أوراق الغار

تم استخدام أوراق الغار في ثقافات مختلفة لقدرتها على جذب الأموال والحظ السعيد.

ويُعتقد أن وضع أوراق الغار المجففة داخل المحفظة أو الاحتفاظ بها في المطبخ يشجع على الاستقرار المالي والازدهار.

الريحان

الاحتفاظ بنبات أو أوراق الريحان المجففة داخل المطبخ يجذب الثروة ويطرد الطاقات السلبية التي قد تعيق النمو المالي.

الزنجبيل

يعتقد أن تناول الزنجبيل أو استخدامه في الطبخ يمكن أن يجلب الحظ والفرص المالية.

الملح

يعتقد أن رش الملح في زوايا الغرف أو حول المطبخ يطرد السلبية ويجذب الطاقة الإيجابية.

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