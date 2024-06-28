ماذا يحدث للقولون والقلب بعد تناول البطيخ؟ - مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

البطيخ من الفواكه الصيفية الغنية بالماء والألياف والعديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم.

وتقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة إن، البطيخ غني بالألياف ويساعد على تنظيم حركة الأمعاء ومنع الإمساك، وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.

وأشارت إلى أن البطيخ غني بمضادات الأكسدة ويقلل الالتهابات ويحارب الجذور الحرة، وأيضًا يقلل مخاطر القلب والأوعية الدموية.

وأضافت أن البطيخ ينظم من ضغط الدم لأنه غني بالبوتاسيوم، ولكن قد يرفع البوتاسيوم من أمراض الكلى لذا على الأشخاص الذين يعانون أمراض الكلى التقليل من تناول البطيخ، منعا للتعرض لمشكلات في القلب.

ولفتت إلى أن البطيخ يحتوي على مادة "الفودماب" وهي نوع من الكربوهيدرات التي قد تسبب أعراض لدى مرضى القولون العصبي مثل الانتفاخ والغازات والإسهال.

لذا نصحت مرضى القولون العصبي باستشارة الطبيب المختص فور الشعور بأي من تلك الأعراض.

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