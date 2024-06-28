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طعام خارق.. هذا ما تفعله السبانخ بالقلب والعظام

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

السبانخ خضار صحي مفيد، حتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة لجسم الإنسان، لكن هل تعرف تأثيرها على القلب والعظام.

السبانخ والقلب

وبحسب موقع هيلث لاين، فإن تناول السبانخ يمنح جسمك الحديد والكالسيوم وفيتامين A وC وK، ما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب ومستويات الكوليسترول الضارة.

السبانخ والعظام

أيضا تناول السبانخ يعزز صحة العظام والهضم، إذ أنها غنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية بما في ذلك الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والمنجنيز وفيتامين سي على وجه الخصوص، وهو مهم في دعم عضلاتنا وأعصابنا.

كما أن المغنيسيوم يحافظ على الطاقة الجيدة والتمثيل الغذائي ويحسن وظائف الأعصاب والعضلات، بالإضافة إلى أن السبانخ قد تمنع هشاشة العظام.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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