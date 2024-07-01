الامارات | لاجئ يفوز بجائزة نمساوية مرموقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الكاتب تيجان سيلا بجائزة إنجبورغ باخمان النمساوية للآداب التي تبلغ قيمتها 25 ألف يورو.

وخلال المسابقة الأدبية المرموقة التي أُقيمت في مدينة كلاغنفورت النمساوية، أمس، تفوق سيلا على 13 منافساً.

يشار إلى أن سيلا (43 عاماً) من مواليد العاصمة البوسنية سراييفو عام 1981، ويقيم في مدينة كايزرسلاوترن جنوب غرب ألمانيا.

وخلال المسابقة المخصصة للأدب المكتوب باللغة الألمانية بغض النظر عن جنسية الكُتَّاب المتنافسين، أقنع سيلا لجنة التحكيم بالنص الذي قدمه بعنوان «اليوم الذي أُصِيْبَتْ فيه أمي بالجنون» الذي يحكي فيه عن الصدمات العابرة للأجيال والصراعات العائلية والجنون. وبعد تسلم الجائزة قال سيلا: «لا أستوعب الأمر بالكامل بعد، لكنني لم أزل أشعر بالبهجة».

وقَدِم سيلا إلى ألمانيا في عام 1994 كلاجئ حرب، ودرس في مدينة هايدلبرغ علم اللغة الألمانية واللغة الإنجليزية. وظهرت أول رواية له بعنوان: «حيوانات صغيرة غير محدودة»، وتوالت أعماله بعدها.