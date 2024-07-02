خلال الصيف.. 5 حيل ذكية تقلل حرارة المطبخ أثناء الطهي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

تزامنا مع فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة، تصبح مهمة الطهي في المطبخ أكثر إرهاقًا بين حرارة الفرن والموقد، ويتحول المطبخ إلى معركة ضد الحرارة.

وتوجد 5 حيل ذكية ستساعدك على تبريد مطبخك والحفاظ على برودة لطيفة أثناء إعداد وجبات الطعام، وفقا لما جاء في موقع " ndtv".

1- الطهي خلال الساعات الباردة

إذا كنت من الأشخاص الذين يقومون بطهي وجبات الطعام مرتين أو ثلاث مرات في اليوم، فعليك تغيير ذلك، وحاول إنهاء طبخك دفعة واحدة في الصباح واترك المطبخ قبل أن ترتفع درجة الحرارة.

2- الوصفات السريعة

يمكنك اختيار الأطباق التي يمكن طهيها في وقت قصير، وابحث عن الوصفات غير المعقدة والتي تتضمن تقنيات وعمليات أقل بحيث يتم إنجاز عملك في مدة لا تزيد عن ساعة أو نحو ذلك.

3- اختر الأطباق التي تتطلب وقتا قصيرا من الطهي

حمل نظامك الغذائي بالفواكه والسلطات والأطباق المسلوقة الخفيفة التي يمكن هضمها بسهولة أيضًا.

4-استخدم مروحة الشفط

إذا كنت ستستخدم الفرن الخاص بك، فتأكد من أن مروحة العادم تعمل بكامل طاقتها كلما فعلت ذلك، والمراوح الموجودة فوق الفرن تمتص قدرًا كبيرًا من الحرارة أيضًا.

5- الحد من الإضاءة

قم بتعتيم الأضواء، واغلق أي ستائر، واغلق الستائر وحدد عدد الأضواء التي تشغلها، لا يتعين عليك العمل في الظلام ولكن كن حذرًا من تشغيل الكثير من الأضواء العلوية.

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