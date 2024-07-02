شائعة ومتوفرة.. 7 أطعمة تحمى الكلى من التلف والأمراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

أمراض الكلى من الأمراض الشائعة والمزمنة، والتي تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، ما يتطلب غسيل الكلى أو حتى زراعة كلى جديدة.

ويمكن اتباع نظام غذائي صحي غني بالأطعمة المفيدة للكلى، للمساعدة في حمايتها من الأمراض وتقليل خطر الإصابة بها، وفقا لموقعي "eatingwell"، و"forbes".

التفاح

التفاح من الفواكه المفيدة في حماية الكلى، حيث يؤدي محتوى البكتين الموجود به إلى تقليل عوامل الخطر المرتبطة بتلف الكلى.

التوت

غني بمضادات الأكسدة، وخاصة الأنثوسيانين، التي تُساعد على حماية الكلى من الإجهاد التأكسدي والالتهابات.

الأسماك الزيتية

تناول الأسماك الزيتية، مثل السلمون، له فوائد صحية كبيرة لمرضى الكلى المزمن، وذلك لاحتوائها على أحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين د، اللذان يُساعدان على تقليل الالتهاب ودعم وظائف الكلى.

الخضروات الورقية الخضراء

تحتوي على كمية عالية من العناصر الغذائية الأساسية، مع انخفاض في نسبة البوتاسيوم، وذلك خيارا جيدا للمرضى الذين يعانون من أمراض الكلى.

الملفوف

نظرا لأنه غني بنسبة منخفضة من الصوديوم، ما يجعله نباتا رائعا للوقاية من أمراض الكلى، فضلا عن احتوائه على عدد من الفيتامينات والمعادن المفيدة للصحة.

بياض البيض

بياض البيض خيارا ممتازا للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى، حيث أنه غني بالبروتين وقليل الفوسفور، مقارنة بمصادر البروتين الأخرى مثل اللحوم أو حتى صفار البيض.

العدس

مصدر غني بالبروتين والألياف، ما يُسهم في تقليل تراكم الحمض في مجرى الدم، المعروف باسم "الحماض"، وذلك بدوره يساعد على إبطاء تطور أمراض الكلى.

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