"الأحمر الداكن" يسيطرعلى ألوان صيف 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

تسيطر درجات اللون الأحمر الداكن، المعروف باسم "الأحمر البورجوندي"، عرش موضة صيف 2024، وفقا لمجلة "Elle" المتخصصة في الموضة والأزياء.

وتزين هذه الدرجة الأنيقة مختلف قطع الملابس النسائية، من البلوزات والتنانير والفساتين والسراويل، وصولا إلى الحقائب والأحذية، لتضفي على المرأة إطلالة جذابة تنطق بالفخامة والقوة.

وتتميز هذه الدرجة من اللون الأحمر بقدرتها على التناغم مع الألوان الأساسية كالأسود والأبيض والرمادي، والألوان المحايدة مثل البيج والكريمي والأزرق البحري، بالإضافة إلى، الألوان الزاهية مثل الوردي والبرتقالي، ما يمنح المرأة مساحة واسعة للإبداع في تنسيق إطلالاتها.

ووفقا للمجلة، فإن ارتداء اللون الأحمر بشكل كامل من الرأس إلى القدمين من أكثر الطرق أناقة وفخامة لإظهار جماله، بينما يمكن دمجه مع قطع من ألوان أخرى لإطلالة أكثر عصرية وجرأة.