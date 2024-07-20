احرص على تناول هذا النوع من الشاي.. مهدئ طبيعي لتخفيف التوتر والقلق

محمد اسماعيل - القاهرة - في خضم ضغوطات الحياة اليومية، يبحث الكثيرون عن طرق طبيعية وفعالة للتخلص من التوتر والقلق.

يُعدّ شاي الليمون من المشروبات العشبية الشهيرة التي اكتسبت شعبية واسعة لِما يتمتع به من خصائص مهدئة ومُريحة.

ووفق صحيفة، "إكسبريس" قال أحد خبراء الصحة إن نوعا مذهلا من شاي الأعشاب يمكن أن يحد من القلق والتوتر وتخفيف الأعراض في غضون أيام قليلة.

وأضاف الدكتور إريك بيرغ، المتخصص في التغذية والصيام المتقطع الذي يعالج قضايا طبية مختلفة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بشرب شاي بلسم الليمون، المعروف أيضا باسم Melissa officinalis، حيث ينتمي إلى عائلة النعناع وتعطي أوراقه رائحة الليمون اللطيفة، ويُستخدم عادة للأغراض الطبية وكتوابل في أطباق مختلفة.

كما أن هذا النوع من الشاي يحتوي على مركبات قد توفر للأشخاص أحاسيس مهدئة ومريحة، وقد يمنع أيضا نمو وانتشار بعض الفيروسات والبكتيريا، وفقا للأبحاث.

الفوائد

وأضاف بيرج: "إذا كنت تعاني من القلق والتوتر، فاشرب كوبا واحدا من هذا الشاي كل يوم. يقدم فوائد رائعة لما يسمى Gaba، وهو جزيء مهدئ في الدماغ يجعلك تشعر بالهدوء والسكينة".

وأوضح: "عندما تشرب هذا الشاي، ستنخفض مستويات الكورتيزول لديك إلى وضعها الطبيعي، لذلك ستشعر بحالة جيدة حقا. وستكون قادرا على النوم جيدا وستحصل على المزيد من الطاقة".

وتوصلت دراسة عام 2014، إلى كيفية تأثير الأطعمة التي تحتوي على بلسم الليمون على الحالة المزاجية والوظيفة الإدراكية، وتمت إضافة بلسم الليمون إلى المشروبات والزبادي مع المحليات الطبيعية أو الاصطناعية.

واتضح أنه يساهم في تقليل التوتر والقلق إلى حد كبير، ورغم فوائده إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد مدى فعاليته.

وأيضًا يجب توخي الحذر من الآثار الجانبية المحتملة لبلسم الليمون، بما في ذلك آلام المعدة ولا ينصح باستخدامه لأكثر من 4 أشهر دون أخذ فترة راحة.