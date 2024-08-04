تحذير للحوامل.. هذه المشروبات قد تضر بصحة جنينك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - إيناس فودة

تناول كميات كبيرة من السكريات والمشروبات المحلاة، قد يزيد من خطر الإصابة بمشاكل مثل سكري الحمل وارتفاع ضغط الدم الحملي، مما يهدد صحة الأم والجنين.

مشروبات يومية تهدد صحة الحامل وجنينها

في هذا التقرير، نستعرض العلاقة بين المشروبات المحلاة بالسكر والمشروبات الغازية وتأثيرها على الحمل، وكيفية تجنب المشاكل التي قد تواجهها وفقًا لصحيفة "The Sun".

كشفت دراسة جديدة عن آثار الاستهلاك المفرط لهذه المشروبات، على النساء الحوامل وأطفالهن الذين لم يولدوا بعد.

ركزت الدراسة التي نُشرت في مجلة «Nutrients» المُحكمة، على العصور السلبية للإفراط في تناول المشروبات، لدى النساء الحوامل على أم والجنين.

أجريت الدراسة في الفترة بين أبريل ويونيو 2022 و2023، على 4824 امرأة حامل من 16 منطقة في شنغهاي.

صُنفت المشروبات إلى مجموعات مثل عصائر الفاكهة النقية، والمشروبات الغازية، ومشروبات الحليب المحلاة بالسكر.

استهلك ما يقرب من ثلاثة أرباع النساء المشروبات المحلاة بالسكر، وكانت المشروبات اللبنية المحلاة بالسكر وعصائر الفاكهة النقية والشاي الطازج بالحليب هي الأكثر شيوعًا.

سكري الحمل

أجرى الباحثون دراسة متابعة للأطفال الذين ولدوا في غضون عام من المسح الغذائي، وأظهرت النتائج أن النساء الحوامل اللاتي تناولن كميات كبيرة من المشروبات المحلاة بالسكر، كن أكثر عرضة للإصابة بسكري الحمل.

سكري الحمل يتسبب في نمو الأطفال بشكل أكبر من الطبيعي، ويمكن أن يؤدي إلى مضاعفات عند الولادة، ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى الولادة المبكرة، وفي حالات نادرة إلى ولادة جنين ميت.

وبالمقارنة مع أولئك الذين لم يتناولوا هذه المشروبات، فإن الذين تناولوها حتى 3 مرات في الأسبوع كانوا أكثر عرضة للإصابة بسد الحمل بنسبة 38%، كما أنهم أكثر عرضة بنسبة 64% لارتفاع ضغط الدم الحملي، الذي يمكن أن يكون خطيرًا أيضًا.

الولادة المبكرة

قد يؤدي ذلك إلى وصول كمية أقل من الدم إلى الجنين، مما يتسبب في تأخر النمو والولادة المبكرة، وتلف أعضاء أخرى لدى الأم.

وكانت النساء الحوامل اللاتي يتناولن المشروبات السكرية 4 مرات في الأسبوع، أكثر عرضة بنسبة 154% لخطر الإصابة بالسكري و169% لارتفاع ضغط الدم.

كما وجد الباحثون أن استهلاك هذه المشروبات أربع مرات في الأسبوع يزيد بشكل كبير من خطر "الأطفال العملاقين"، إذ يكون الأطفال أكبر من المتوقع بالنسبة لعمرهم وعمر الحمل.

وخلص الباحثون إلى أن الاستهلاك المفرط للمشروبات يرتبط بزيادة نسبة الإصابة بسكري الحمل وارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، بالإضافة إلى زيادة نسبة حدوث الأطفال العملاقة والأطفال في عمر الحمل المنخفض.

وأضاف الباحثون، أن التحكم الفعال في المشروبات والخيارات الغذائية المعقولة، يمكن أن يقلل من المشاكل أثناء الحمل.

نصائح للحفاظ على صحة الجنين

توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية NHS، بالنصائح التالية للمساعدة في نمو الطفل وتطوره:

لا تأكلي لشخصين، حتى لو شعرت بالجوع أكثر من المعتاد تناول وجبة إفطار صحية كل يوم لتجنب الوجبات الخفيفة الغنية بالدهون والسكر.

تحتوي الفاكهة والخضروات على الفيتامينات والمعادن والألياف، التي تساعد على الهضم وتمنع الإمساك.

ادخلي الأطعمة النشوية في نظامك الغذائي للحصول على الطاقة والفيتامينات والألياف.

يمكن أن يساعدك الخبز والبطاطس وحبوب الإفطار والأرز والمكرونة والشوفان على الشعور بالشبع، دون أن تحتوي على سعرات حرارية عالية.

تناولي الأطعمة الغنية بالبروتين، مثل الفاصوليا والأسماك والبيض والدواجن والمكسرات كل يوم.

ومع ذلك، يجب أن تكون اللحوم مطبوخة جيدًا، وينبغي عدم تناول الأسماك الزيتية أكثر من وجبتين في الأسبوع لأنها قد تحتوي على ملوثات، ويجب عدم تناول البيض نيئًا أو مطبوخًا جزئيًا.

تناولي منتجات الألبان مثل الحليب والجبن والزبادي، التي تحتوي على الكالسيوم.

ومع ذلك، يجب تجنب بعض أنواع الجبن أثناء الحمل، مثل الجبن غير المبستر.

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