قد تلاحظها أثناء صعود السلالم.. احذر علامة تكشف سرطان الجلد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

هناك بعض العلامات التي يمكن أن تكشف عن الإصابة بمرض سرطان الجلد دون أن يلاحظها أحد، لذا فإن اكتشاف الأعراض مبكرا أمر مهم لسرعة العلاج

وبحسب موقع هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS، فإن هناك علامة قد تكشف الإصابة بسرطان الجلد غير الميلانيني وقد تلاحظها أثناء صعود السلالم.

سرطان الجلد غير الميلانيني قد يبدأ في الطبقة الخارجية من الجلد، ولكن مع تطور السرطان يمكن أن ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

وسرطان الجلد غير الميلانيني، يمكن أن يحدث بسبب التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية، مسببة إتلاف الحمض النووي لخلايا الجلد ما قد يؤدي إلى تطور السرطان.

والعلامة التي تكشف المرض ويمكن ملاحظتها عند صعود السلالم هي ضيق التنفس أو السعال الدموي، وتشير إلى خطورة السرطان.

أعراض أخرى لسرطان الجلد غير الميلانيني

كتلة أو رقعة على الجلد لا تلتئم بعد بضعة أسابيع

بقعة صغيرة مسطحة متقشرة وغير منتظمة الشكل وشاحبة أو وردية أو حمراء

نصائح للوقاية من سرطان الجلد:

تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة

احرص على تغطية ذراعيك وساقيك وارتد قبعة ونظارة شمسية في الشارع.

استخدم واق الشمس بعامل حماية من الشمس (SPF) لا يقل عن 30 وحماية من الأشعة فوق البنفسجية (UVA) لا تقل عن 4 نجوم.

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