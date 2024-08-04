3 مشروبات طبيعية لتفتيت حصوات الكلى.. احرص عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

الإصابة بحصوات الكلى من أكثر المشكلات الصحية المزعجة، نظرًا لما تسببه من أعراض مؤلمة، مثل الألم الحاد في أسفل الظهر والبطن، وصعوبة في التبول، وغالبًا ما يصاحبها الغثيان والتقيؤ، لكن يمكن تقليل خطر الإصابة بحصوات الكلى والتخفيف من أعراضها من خلال بعض التعديلات البسيطة في نظام التغذية.

ويستعرض "الخليج 365" في السطور التالية أهم المشروبات الطبيعية التي تفتت حصوات الكلى، وتساعد على التخلص من أعراضها المزعج، بحسب ما ذكره موقع "medicinenet".

تناول الماء

تناول كمية كبيرة من الماء، وينصح الأطباء في حالة الإصابة بحصوات الكلى شرب ما يصل إلى 12 كوب يوميًا، للمساعدة في طرد الحصوات من الجهاز البولي، كما يساعد شرب الماء طوال اليوم الأشخاص على البقاء رطبين وتقليل خطر تكون حصوات الكلى.

خل التفاح والماء

يعد خل التفاح مصنوع من حمض الستريك، الذي يذيب حصوات الكلى ويساعد الجسم على إخراج الحصوات بسهولة أكبر، بالإضافة إلى ذلك، يساعد خل التفاح على منع تكون حصوات الكلى عن طريق جعل الدم والبول قلويينًا وتعزيز إنتاج حمض الهيدروكلوريك في الجسم.

عصير الريحان

يمكن أن يساعد حمض الأسيتيك الموجود في الريحان على إذابة حصوات الكلى وتقليل الشعور بالألم، كما قد يساعد تناول ملعقة صغيرة من مستخلص الريحان يوميًا في الوقاية من حصوات الكلى وعلاجها.

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