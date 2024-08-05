3 علامات تحذيرية تدل على وجود جلطة دموية

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الدكتورة الروسية يلينا سميرنوفا، أخصائية أمراض الأوردة، عن مجموعة من العلامات التي تدل على انفصال جلطة دموية، والتي تستدعي زيارة الطبيب، وفقا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

أوضحت "يلينا" أهم هذه العلامات:

ضيق مفاجئ في التنفس.

ألم في الصدر.

تسارع ضربات القلب وارتفاع النبض.

أنواع الجلطات الدموية وكيف تختلف أعراضها؟

تشير الدكتورة إلى أن الجلطات الدموية تتكون عادة في الأوردة السطحية أو العميقة، ولكل نوع أعراضه المميزة:

الجلطات السطحية: تسبب ألمًا على طول الوريد المصاب، مع احمرار وورم في المنطقة المتضررة.

الجلطات العميقة: تسبب ألمًا عميقًا وشعورًا بالثقل في الساق أو الطرف المصاب، ويؤدي إلى تورم وعدم تماثل في الطرفين وارتفاع في درجة الحرارة.

لماذا تعتبر الجلطة الدموية العائمة خطيرة؟

تحذر الدكتورة من خطورة الجلطات الدموية العائمة، وهي تلك التي لا تثبت على جدار الوعاء الدموي، حيث يمكنها الانتقال بحرية في مجرى الدم والوصول إلى الشريان الرئوي، ما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.

لذا، من الضروري على الشخص في حالة ظهور مثل هذه الأعراض استشارة الطبيب على الفور.

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