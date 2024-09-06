تخفف الألم المعدة.. تناول هذا الخضروات قبل النوم

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تساءلت يومًا عن سر نوم هانئ وصحوة منعشة؟ قد يكون الجواب يكمن في طبق صغير من الخضروات اللذيذة قبل النوم! هناك العديد من الفوائد الصحية التي يمكن أن تجنيها من هذه العادة البسيطة.

أحمد صلاح أخصائي التغذية العلاجية يقول لمصراوي إليك 5 فوائد مهمة عند تناول الخضروات قبل النوم

التريبتوفان

تحتوي بعض الخضروات، مثل الكرز، على التريبتوفان، وهو حمض أميني يساعد الجسم على إنتاج الميلاتونين، هرمون النوم.

الهدوء والاسترخاء

تساعد الخضروات الغنية بالألياف، مثل الخيار والبروكلي، على الشعور بالشبع والراحة الهضمية، مما يساهم في نوم أكثر هدوءًا.

- دعم الهضم

الألياف

الخضروات غنية بالألياف التي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتحسين الهضم، مما يقلل من مشاكل مثل الإمساك.

الوقاية من عسر الهضم

بعض الخضروات، مثل الزنجبيل، تساعد على تهدئة المعدة وتخفيف أعراض عسر الهضم.

- ترطيب الجسم

الماء

تحتوي معظم الخضروات على نسبة عالية من الماء، مما يساعد على ترطيب الجسم، خاصة خلال ساعات النوم.

- الوقاية من الجفاف

الجفاف

يمكن أن يؤثر سلبًا على النوم، لذا فإن تناول الخضروات يساعد في الحفاظ على رطوبة الجسم.

- دعم فقدان الوزن

الشعور بالشبع

الألياف الموجودة في الخضروات تساعد على الشعور بالشبع، مما يقلل من الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة خلال الليل.

قلة السعرات الحرارية

معظم الخضروات منخفضة السعرات الحرارية، مما يساعد على الحفاظ على وزن صحي.

- توفير العناصر الغذائية

الفيتامينات والمعادن

الخضروات غنية بالفيتامينات والمعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم، مثل فيتامين C والبوتاسيوم، والتي تساعد على تعزيز جهاز المناعة وتحسين الصحة العامة.

أفضل الخضروات لتناولها قبل النوم

- الخيار غني بالماء والألياف، ويساعد على ترطيب الجسم وتنظيم الهضم.

- الكرز يحتوي على الميلاتونين الذي يساعد على تحسين نوعية النوم.

- السبانخ غنية بالحديد والمغنيسيوم، ويساعدان على الاسترخاء وتقليل التوتر.

- الجزر غني بفيتامين A، وهو مفيد لصحة العينين.

الخس غني بالفيتامينات والمعادن، ويساعد على الشعور بالشبع.

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