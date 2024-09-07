توقعات مولود برج "الثور" من السبت 07 أيلول إلى الجمعة 13 أيلول 2024

مهنياً: ان التجديد هو عنوان هذا الاسبوع ما يجعل امورك تسير بشكل جيد وتحقق عددا كبيرا من الانتصارات مدعوما من الشمس وعطارد من العذراء واورانوس من برجك ومن الزهرة من والقمر من برج الميزان الذي يدعم خطواتك وطموحاتك نصيحة لا تترك شيء مهم للايام القادمة مع انتقل القمر الى العقرب فتدخل في متاهات وامور غريبة وتجد نفسك قلقا

عاطفياً: تناسبك تاثيرات كوكب الزهرة من برج الميزان الصديق لأنها تسلّط الضوء على قدراتك الانسانية ومدى استعدادك للتضامن مع الشريك الذي بدوره سيتجاوب معك مقدّمًا الدعم والاهتمام والرعاية فتنعم باسبوع مميز يحمل الكثير من اللقاءات والمفاجآت. للعازب انت على وشك ان تبدأ صفحة مهمة وحاسمة في حياتك العاطفية اذا كان عمرك يسمح بذلك