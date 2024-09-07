القاهرة - الخليج 365
مهنياً: ان التجديد هو عنوان هذا الاسبوع ما يجعل امورك تسير بشكل جيد وتحقق عددا كبيرا من الانتصارات مدعوما من الشمس وعطارد من العذراء واورانوس من برجك ومن الزهرة من والقمر من برج الميزان الذي يدعم خطواتك وطموحاتك نصيحة لا تترك شيء مهم للايام القادمة مع انتقل القمر الى العقرب فتدخل في متاهات وامور غريبة وتجد نفسك قلقا
عاطفياً: تناسبك تاثيرات كوكب الزهرة من برج الميزان الصديق لأنها تسلّط الضوء على قدراتك الانسانية ومدى استعدادك للتضامن مع الشريك الذي بدوره سيتجاوب معك مقدّمًا الدعم والاهتمام والرعاية فتنعم باسبوع مميز يحمل الكثير من اللقاءات والمفاجآت. للعازب انت على وشك ان تبدأ صفحة مهمة وحاسمة في حياتك العاطفية اذا كان عمرك يسمح بذلك
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الثور" من السبت 07 أيلول إلى الجمعة 13 أيلول 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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