ما علاقة الأطعمة النباتية بمستوى السكر في الدم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أثبت علماء معهد شيبورا الياباني للتكنولوجيا أن مركبات البوليفينول الموجودة في الأطعمة النباتية تتفاعل بطريقة خاصة مع مستقبلات المذاق المر لدى الإنسان لتحقيق استقرار مستوى السكر.

وتشير مجلة Food Bioscience، إلى أن الباحثين ركزوا على دراسة مركبات البوليفينول التي هي مركبات طبيعية تعطي المذاق المر للفواكه والخضروات والبذور والقهوة والشاي. ويبلغ عدد مركبات البوليفينول حوالي 8 آلاف نوع. وقد درس الباحثون البحوث السابقة عن الفوائد الصحية لهذه المركبات للمصابين بداء السكري، بحسب جازيتا رو.

واستنادا إلى ذلك، اكتشفوا أن مركبات البوليفينول تتفاعل بطريقة محددة مع مستقبلات التذوق من نوع T2R لدى الإنسان، الموجودة داخل الفم وخارجه. ويظهر النشاط البيولوجي لهذه المركبات بعد تناولها وتعرف مستقبلات التذوق T2R عليها في الجهاز الهضمي.

واكتشف الباحثون، أن تنشيط T2R بواسطة مركبات البوليفينول في الجهاز الهضمي يساعد على إفراز الهرمونات المعوية والمعدية مثل هرمون الكوليسيستوكينين وهرمون الإنكريتين المحفزان لإفراز الأنسولين ما يساعد على استقرار مستوى السكر في الدم.