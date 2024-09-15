هل تعاني من حرقة البول؟.. اكتشف السبب وكيفية علاجه سريعا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

هل تشعر بحرقة بعد التبول أو أثناءه؟ قد يكون هذا بسبب انسداد في التدفق الطبيعي للبول عبر النظام البولي.

وفي معظم الأحيان، يحدث الانسداد داخل الأنبوب الذي يربط المثانة بالخارج، والذي يسمى مجرى البول، وفقًا لموقع "Times of India".

وفي بعض الأحيان، قد تكون المشكلة في المثانة أو حتى الأنابيب التي تربط الكلى بالمثانة، والتي تُسمى "الحالبين".

يمكن أن يكون الأمر خطيرًا جدًا إذا تُرك دون علاج ويسبب مضاعفات شديدة.

الأعراض الشائعة التي يجب ملاحظتها

- الحرقان: شعور بالحرقة أثناء التبول.

- مشكلات في التبول: صعوبة في إفراغ المثانة بشكل كامل.

- تدفق ضعيف أو متقطع للبول.

- الرغبة المتكررة في التبول.

- ألم حاد في أسفل البطن أو الظهر أو الجانبين.

وقال الدكتور سانديب ماندال، استشاري أمراض الكلى الهندي: "يمكن أن تسمح الانسدادات في المسالك البولية بغزو البكتيريا في الجهاز البولي، ما قد يؤدي إلى التهابات المسالك البولية (UTIs) التي تسبب أعراضًا مثل الحمى والقشعريرة والبول العكر أو ذو الرائحة الكريهة، كما يمكن أن يسبب هذا الانسداد الفشل الكلوي أيضًا إذا تأثرت كلتا الكليتين".

علامات قد تشير إلى وجود مشكلة في المسالك البولية

- صعوبة التبول

من أكثر الأعراض شيوعًا، حيث قد يعاني الشخص من تدفق ضعيف للبول، أو الشعور بعدم إفراغ المثانة، خاصة في الصباح أو بعد فترات طويلة من عدم التبول.

- دم في البول

وجود دم في البول قد يشير إلى اضطرابات مختلفة في المسالك البولية، بما في ذلك الانسدادات، وقد يبدو البول ورديًا أو أحمر.

- تغيرات في معدلات التبول

يمكن أن يسبب الانسداد زيادة في وتيرة التبول، أو انخفاض في تدفق البول مع الشعور بالحاجة إلى التبول.

- الألم أو الانزعاج

ألم مستمر في أسفل البطن أو الجانبين أو أسفل الظهر قد يشير إلى انسداد.

- الحمى المفاجئة والقشعريرة

قد يؤدي انسداد المسالك البولية إلى حدوث عدوى، مما يسبب حمى وقشعريرة.

- الوذمة أو التورم

انسداد المسالك البولية يمكن أن يسبب وذمة أو تورم في الكاحلين أو القدمين أو الساقين، نتيجة عدم قدرة الكلى على إزالة السوائل الزائدة.

لذا من الأفضل استشارة الطبيب في الوقت المناسب لتجنب المضاعفات الأخرى وتلقي العلاج المناسب.

علامات تشير إلى إصابتك بمشكلة في المسالك البولية

قال الدكتور بوبات سينغ بهاتي، استشاري أمراض المسالك البولية: "هذه حالة خطيرة، وإذا لم يتم علاجها بسرعة، يمكن أن تسبب حالات طبية خطيرة، وفي حين تتطور بعض الحالات ببطء، يمكن أن تحدث حالات أخرى فجأة، مما يؤدي إلى عدم الراحة ومشكلات خطيرة".

انسداد المسالك البولية هو انسداد يمنع البول من التدفق بشكل طبيعي عبر المسالك البولية، بما في ذلك الكلى والحالب والمثانة والإحليل.

- العلاج

يؤثر موضع وشدة انسداد المسالك البولية على مسار العلاج، وتُعد حاصرات ألفا أحد أنواع الأدوية التي قد يصفها الأطباء لإرخاء عضلات الجهاز البولي للسماح بتدفق البول، ومع ذلك، قد يكون التدخل الجراحي ضروريًا إذا كان الانسداد شديدًا أو مزمنًا.

تختلف إجراءات الجراحة وفقًا لسبب الانسداد، على سبيل المثال، تتضمن عملية تنظير الحالب إدخال منظار صغير داخل الحالب لإزالة الانسدادات مثل الحصوات.

يجب التعامل مع انسداد المسالك البولية على الفور لتجنب العواقب، مثل تلف الكلى أو العدوى.

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