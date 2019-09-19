إطلالة رانيا يوسف في مهرجان الجونة بدورته الثالثة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نرمين الجلاد

تألقت الفنانة رانيا يوسف خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة بفستان إغريقي جريء، من قماش الباييت باللون الأسود المائل للأخضر الداكن، بدون أكمام، وتميز التصميم بقصة الأكتاف غير المتساوية، وحزام مربوط ومنسدل على التصميم من الجانب بنفس قماش ولون الفستان.

واتسم الفستان بتنورة واسعة بقصة عشوائية، وفاتحة ساق طويلة، واختارت إكسسوارت مكونة من أقراط طويلة، واعتمدت موضة الأساور الإغريقية في منتصف الذراع.

وحرصت على اعتماد مكياج جريء ناعم، وركزت على رسمة العيون السموكى، وتصفيفه الشعر الناعم مربوط للأسفل.

وانطلقت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الثالثة، مساء اليوم الخميس، في منتجع الجونة على شاطئ البحر الأحمر، بمشاركة 40 دولة يمثلها 80 فيلمًا ما بين روائي ووثائقي طويل وقصير.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، حريصين على الظهور في أبهى حُلة، وبإطلالات تسرق عدسات الكاميرات وتخطف دائمًا الأنظار على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تصميمات فساتينهن وبذلاتهم الراقية.

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