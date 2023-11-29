شكرا لقرائتكم جولة حصرية لـ الإعلاميين في آسيا الصغرى ضمن فعاليات جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أقامت إدارة تقويم فعاليات جدة، جولة تعريفية حصرية لعدد من الجهات الإعلامية في منطقة آسيا الصغرى، قبل افتتاحها الرسمي المقرر يوم غد الخميس 30 نوفمبر.

آسيا الصغرى

وتضم منطقة آسيا الصغرى العديد من المناطق المميزة التي تشهدها جدة لأول مرة ومنها منطقة الفيلة ومنطقة باتل كارت وهي مزيج مثالي من الكارتينج الكهربائي وألعاب الفيديو والواقع المعزز.

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كما شهدت الجولة التعريفية للجهات الإعلامية زيارة إلى فعالية آسيا الصغرى والتي تضم العديد من الفعاليات التي تحمل الطابع الآسيوي.

تقويم فعاليات جدة

يشار إلى أن تقويم فعاليات جدة فاز مؤخرًا بجائزة مكة للتميز بإمارة منطقة مكة المكرمة في دورتها الخامسة عشرة 2023، وذلك في فرع التميز الاجتماعي، عن مبادرته بإقامة الفعاليات التي تتواصل طوال هذا العام، من خلال تطبيق شعاره “مع بعض طول السنة” على أرض الواقع، واستضافة أبرز الأحداث والفعاليات والعروض الترفيهية على الصعيد الدولي، حيث تجاوز عدد زواره حتى الآن أكثر من 7 ملايين زائر من أهالي وزوار وسياح مدينة جدة.