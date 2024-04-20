شكرا لقرائتكم خبر دليل شامل للزائر والمقيم عن المواقع السياحية والترفيهية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تضم منصة «روح السعودية» التي تشرف عليها الهيئة السعودية للسياحة، دليلا شاملا للسائح والمقيم عن المواقع السياحية والترفيهية، والمطاعم والأسواق والفنادق والشواطئ، والمتاحف والحدائق في المملكة.

وتعمل المنصة بشكل تفاعلي مدعومة بالصور والروابط، إذ تقدم كثيرا من المزايا التي تهم السائح، وتحوي كثيرا من الخدمات السياحية مثل: حجز الفنادق، حجوزات الطيران، دليل محدث للفعاليات الثقافية والترفيهية والاجتماعية والمواسم في كل المدن، وخرائط مرشدة لمواقع الأماكن السياحية، ونصائح وإرشادات سياحية، تسهل الوصول إليها بكل يسر وسهولة. إضافة إلى رابط للسياح الأجانب يمكنهم من التقديم واستخراج تأشيرة سياحية للدخول للمملكة، كونها التطبيق الرسمي للهيئة السعودية للسياحة.

وتقدم المنصة للزائر الأنشطة، والفعاليات، والأماكن السياحية والترفيهية في المملكة بتنوع طبيعتها الساحرة، وتميزها الثقافي الغني، وآثارها المذهلة، علاوة على خريطة تفاعلية تعرض كل الفعاليات ومناطق الجذب السياحي الداخلي.

ويمكن للمهتمين والزوار الاستفادة من خدمات المنصة، خلال الدخول على الرابط الالكتروني https://www.visitsaudi.com/ar/calendar.

من محتويات المنصة: