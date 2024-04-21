الأسبوع في 10 صور: سيول هائلة في الإمارات.. وبركان في إندونيسيا

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محمد بن مسعود - الدمام - رجال الشرطة يعتقلون متظاهرين مؤيدين لفلسطين أقاموا مخيمًا في جامعة كولومبيا في نيويورك سي إس مونسي/ نيويورك تايمز

سيارات عائمة في أحد طرق مدينة دبي إثر السيول الهائلة التي ضربت الإمارات كريستوفر بايك/ جيتي

مقيمون يحاولون نقل أمتعتهم على متن قوارب بعد أن غمرت مياه السيول مجمعهم السكني في دبي عمرو الفقي/ رويترز

فلسطينيون يعودون إلى شمال غزة على متن عربات تجرها الخيول رمضان سرير/ رويترز

ثور هائج يهاجم الزوار قبل دخوله حلبة مصارعة الثيران في مهرجان سان فيرمين في بامبلونا بإسبانيا سوزانا فيرا/ رويترز

مشهد جوي لمدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية دانيال سلم/ جيتي

ثوران بركان ومن فوقه ظاهرة الأضواء الشمالية في سماء جريندفيك بآيسلندا ماركو دي ماركو/ أسوشيتد برس

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