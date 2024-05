شكرا لقرائتكم خبر عن لمختلف المؤهلات.. أكثر من 500 وظيفة في "ملتقى العُلا التقني للتوظيف" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بمحافظة العُلا اليوم الاثنين، ملتقى العُلا التقني للتوظيف 2024 "إجادة"، بحضور نائب المحافظ لسياسات التدريب والجودة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني د. عبدالله بن مستور آل مرزوق، ومدير التدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة د. عيد الردادي.

وجرى خلال الملتقى الذي أقيم بمقر الكلية، طرح العديد من الفرص الوظيفية، واستقبال المتقدمين من الجنسين بمختلف المؤهلات، بمشاركة عدد من الجهات التي وفرت أكثر من 500 فرصة وظيفية.

تلبية احتياجات سوق العمل

ويأتي الملتقى انطلاقًا من حرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، لتلبية احتياجات سوق العمل من مخرجات الكلية التقنية والتخصصات التعليمية الأخرى، من خلال توفير فرص وظيفية بالتعاون مع شركاء النجاح من قطاعات الأعمال كافة.

يأتي ذلك تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.