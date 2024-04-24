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ريف السعودية: قطاع الورد يستهدف إنتاج ملياري وردة بحلول 2026م

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عبدالله العماري - الرياض  0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ريف : قطاع الورد يستهدف إنتاج ملياري وردة بحلول 2026م والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة ”ريف السعودية“، عن زيادة إنتاج الورد العام الماضي بنسبة 34%، حيث ارتفع من 500 مليون وردة في عام 2020م، إلى 960 مليون وردة، مشيرًا إلى أن قطاع الورد يستهدف الوصول إلى إنتاج 2 مليار وردة بحلول عام 2026م.
وأوضح البرنامج أن الإنتاج استفاد منه 433 مستفيدًا، مشيرًا إلى دعمه لعدد من مشاريع القطاع، من أبرزها، إنشاء مدن للورود والنباتات العطرية بمنطقة جازان، وإنشاء مشاتل للورود والنباتات العطرية بمنطقة جازان والطائف، بالإضافة إلى بناء مصنع استخلاص للورود والنباتات في أبو عريش، وتوريد 4 عيادات متنقلة لتشخيص أمراض وآفات الورد والنباتات الطبية والعطرية، إلى جانب تقديم الدعم الاستشاري لتنفيذ المدارس الحقلية بتطبيق الذكاء الاصطناعي، وتوريد بيوت محمية وعمل مظلات زراعية وشبكات ري لمدن الورد والنباتات العطرية، وإنشاء وتجهيز معمل لزراعة الانسجة لإنتاج ورد عالي الجودة الرياض.

يُذكر أن برنامج ”ريف السعودية“، يسعى من خلال دعمه لقطاع الورد، وغيره من القطاعات؛ إلى تطويرها، من خلال المشاريع والمبادرات الاستراتيجية، لتحسين نمط الحياة، والأمن الغذائي، إلى جانب تحقيق جدوى اقتصادية لتلك القطاعات.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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