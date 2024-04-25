تراند اليوم : ابنة "حميدان التركي" تكشف تطورات جديدة بشأن قضية والدها المسجون في أمريكا.. وإجراء جديد في المحاكمة

صحيفة الخليج 365: كشفت أروى ابنة حميدان التركي تطورات جديدة بشأن قضية والدها المسجون في أمريكا.

وقالت خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" : ‏يستعد والدي حميدان التركي لجلسة المطالبة بإعادة النظر في القضية يوم الخميس القادم 28 أبريل 2024".

وأضافت: "من المفترض أن تبدأ الجلسة الساعة 8 صباحاً بتوقيت كولورادو - الساعة 5 مساء بتوقيت الرياض".

الجدير بالذكر، اعتقل حميدان التركي" في أمريكا عام 2005 بتهمة "إساءة المعاملة لعاملته الإندونيسية، وإجبارها على العمل لديه دون دفع أجرها، واحتجاز وثائقها"، وفقا لملف القضية.