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تراند اليوم : ابنة "حميدان التركي" تكشف تطورات جديدة بشأن قضية والدها المسجون في أمريكا.. وإجراء جديد في المحاكمة

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صحيفة الخليج 365: كشفت أروى ابنة حميدان التركي تطورات جديدة بشأن قضية والدها المسجون في أمريكا.

وقالت خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" : ‏يستعد والدي حميدان التركي لجلسة المطالبة بإعادة النظر في القضية يوم الخميس القادم 28 أبريل 2024".

وأضافت: "من المفترض أن تبدأ الجلسة الساعة 8 صباحاً بتوقيت كولورادو - الساعة 5 مساء بتوقيت الرياض".

الجدير بالذكر، اعتقل حميدان التركي" في أمريكا عام 2005 بتهمة "إساءة المعاملة لعاملته الإندونيسية، وإجبارها على العمل لديه دون دفع أجرها، واحتجاز وثائقها"، وفقا لملف القضية.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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