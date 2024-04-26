شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد لـ" اليوم": أمطار رعدية غزيرة على معظم مناطق المملكة حتى نهاية أبريل والان نبدء بالتفاصيل

عقيل العقيل

أجواء متقلبة بالمنطقة الشرقية

.

الدمام - شريف احمد - تتسبب المنخفضات الجوية باستمرار حدوث التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة وذلك بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح هابطة تصل سرعتها إلى 60 كيلومتر في الساعة، مثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى نهاية شهر أبريل الجاري، في حين تكون الأمطار خفيفة على أجزاء من محافظات المنطقة الشرقية.وقال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل لـ"اليوم": "تستمر التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة نتيجة المنخفضات الجوية، وذلك بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كيلو متر في الساعة، مثيرة للأتربة والغبار وذلك على مناطق جازان ونجران وعسير والباحة ومكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة وتبوك وحائل والقصيم والجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية وتستمر التقلبات الجوية على معظم هذه المنطقة حتى نهاية شهر أبريل الجاري".وأضاف "العقيل": "يكون عدم الاستقرار على المنطقة الشرقية يومي الأحد والاثنين القادمين بهطول أمطار متوسطة على حفر الباطن والخفجي وقرية العليا والنعيرية، ويوم الاثنين تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على الأحساء والعديد".وأشار "العقيل" إلى أنه يستمر التوقع اليوم الجمعة بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق تبوك، حائل، القصيم والرياض.كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية