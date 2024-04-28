شكرا لقرائتكم خبر عن مزرعة الفُل تدعم فكرة المزارع الريفية لدى زوار مهرجان المانجو بصبيا والان نبدء بالتفاصيل

المزارع الريفية

الدمام - شريف احمد - أتاحت مزرعة الفل الريفية بمحافظة ضمد التابعة لجمعية السياحة الزراعية والريفية التعاونية "ريفنا"، فرصة أمام زوار مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية 2024، لتذوق أفضل الأطباق والعصائر العالمية المقدمة من المانجو والفواكه الاستوائية بنكهة محلية خاصة ومميزة.ويستقبل ركن المزرعة بمقر المركز الحضاري بمحافظة صبيا، زوار المهرجان بجمال الريف الجيزاني سعيًا للترويج لفكرة المزارع الريفية.إضافة إلى تعريف المزارعين بأهمية تقديم منتجات تحويلية عالمية وجديدة تتوافق مع ذائقة المجتمع المحلي، ما يساعد في تنوع مصادر دخل المزرعة واستدامتها طوال العام.وكذلك التعريف بالمزارع الريفية التي تتعدى كونها مزرعة فقط تُقدم المنتج الزراعي التقليدي؛ لتصبح وجهة سياحية جديدة تقدم المتعة والترفيه والتعلم والفائدة لزوارها.فضلًا عن دور الجهات الحكومية والمعنية في تحقيق مستهدفات رؤية 2030م عبر دعم وتسهيل إنشاء المزارع الريفية.وتُعد مزرعة الفل الريفية في محافظة ضمد وجهة سياحية للزوار الباحثين عن الطبيعة وقضاء تجربة الريف الجيزاني وتقديم الجديد والمبتكر من المنتجات الزراعية والبرامج والفعاليات الزراعية والريفية والبيئية والسياحية والثقافية، بالتعاون مع المجتمعات المحلية المحيطة بالمزرعة لتقديم تلك البرامج والفعاليات والأطباق الريفية الطبيعية.