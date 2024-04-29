شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جدة ترفع جاهزية الفرق الميدانية استعدادًا للحالة المطرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تزامنًا مع التقارير الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد، رفعت أمانة محافظة جدة جاهزيتها لتنفيذ الخطة الميدانية للتعامل مع الأثار المتوقعة للحالة المطرية، اليوم الاثنين، وذلك في ظل الاستعدادات المسبقة التي تنفذها الأمانة.

وبينت أمانة جدة أن خطة الأمطار يشارك في تنفيذها أكثر من 3,333 فردا و1,691 معدة وآلية، جرى توزيعها على نطاق 17 بلدية فرعية ومركز إسناد، وتواصل الأمانة التنسيق ومتابعة تنبهات المركز الوطني للأرصاد ومركز إدارة الأزمات والكوارث.



وتهيب الأمانة بالجميع أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه، وكذلك تجنب مصادر التيارات الكهربائية حفاظا على سلامتهم ، مؤكدة ضرورة اتباع تعليمات الجهات المعنية وأخذ المعلومات من مصادرها.