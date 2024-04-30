تراند اليوم : ‏قالي ركّبتك المرجيحة إمبارح.. شاهد: الإعلامية ميار الببلاوي تكشف تفاصيل ما حدث في أول لقاء جمعها بالشيخ الذي اتهمها بالزنا

صحيفة الخليج 365: كشفت الإعلامية المصرية ميار الببلاوي، عن تفاصيل ما حدث في أول لقاء جمعها بالشيخ الذي اتهمها بالزنا.

وقالت ميار في مقطع فيديو: قالي أنتي جاية تتخانقي معايا عشان طلعتك على المرجيحة إمبارح.

ووجهت ميار، رسالة للإعلامية بسمة وهبة، قائلة:"ليه بتتكلمي عني كده ما كنتش أتخيل أنك تتكلمي عني وأنتي شايفاني اتظلمت وجاتلي مصائب كثيرة بسبب الحلقة بتاعتك، إخواتي ما بيكلمونيش وأنا ممكن أتطلق، مضيفة: أنا زهقت من الطلاق.

وردت على من يدعون أنها تتحدث عن حياتها الشخصية من أجل تصدر الترند، قائلة:أنا وصلت لمرحلة إن التريند بالنسبة ليا عفريت.