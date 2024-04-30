انت الان تتابع مقتل 4 ضباط شرطة أمريكيين برصاص متهم هارب.. شاهد معركة الـ3 ساعات قبل اقتحام منزل المجرم بالمدرعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 30 أبريل 2024, 8:54 صباحاً

قالت السلطات الأمريكية إن أربعة من ضباط إنفاذ القانون قُتِلوا بالرصاص وأصيب أربعة آخرون، الاثنين، في معركة بالأسلحة النارية اندلعت أثناء تنفيذهم مذكرة اعتقال هارب في منزل في مدينة شارلوت بولاية نورث كارولاينا. المتهم فتح النار على الضباط وحسب "سكاي نيوز عربية"، قالت الشرطة في تشارلوت إن الهارب الذي فتح النار على الضباط لدى وصولهم إلى المنزل، قُتل بالرصاص خلال تبادل إطلاق النار. ولم يتم الكشف عن اسم المتورط؛ لكن الشرطة قالت إنه كان مطلوبًا لحيازته سلاحًا بشكل غير قانوني. وأضافت أن السلطات ألقت القبض على اثنين آخريْن من المشتبه بهم، أحدهما امرأة والآخر مراهق عمره 17 عامًا. المتهم فتح النار على الضباط إطلاع بايدن على الحادث وذكر البيت الأبيض أنه جرى إطلاع الرئيس جو بايدن على الحادث؛ مضيفًا أنه تحدث مع حاكم الولاية روي كوبر. وكشف موقع "سكاي نيوز" البريطاني أن المواجهة بالأسلحة استمرت 3 ساعات. وقال قائد شرطة شارلوت مكلنبورغ جوني جينينغز، في مؤتمر صحفي بعد حادث إطلاق النار: "اليوم هو يوم مأساوي لمدينة شارلوت ولمهنة إنفاذ القانون". وبثت وسائل إعلام أمريكية لقطاتٍ من المعركة العنيفة، التي استُخِدم فيها الرصاص بكثافة، وكيف اضطرت السلطات إلى الاستعانة بسيارات مدرعة لاقتحام المكان. إطلاع بايدن على الحادث

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 4 ضباط شرطة أمريكيين برصاص متهم هارب.. شاهد معركة الـ3 ساعات قبل اقتحام منزل المجرم بالمدرعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.