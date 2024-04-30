تراند اليوم : تفاصيل جديدة بشأن المقترح المصري حول الهدنة في غزة.. والكشف عن المدة المتوقعة وعدد الأسرى المقرر تسليمهم

صحيفة الخليج 365: كشف مصدر مطلع اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة عن المقترح المصري للتهدئة في قطاع غزة.

وقال أن فترة التهدئة المطروحة حالياً وفق هذا المقترح تصل إلى 6 أسابيع. ولفت إلى أن تلك الفترة قد تقلص في حال لم تفرج الحركة عن أكثر من 20 محتجزاً إسرائيلياً.

كما كشف أن المقترح يحظى بقبول الطرفين، حماس وإسرائيل، لكن الإشكالية تكمن في عدد المحتجزين من الفئة العمرية والطبيعة الوظيفية المحددة فيه، حسب ما نقلت وكالة أنباء العالم العربي.

وأكد أن حماس لم تتخل عن مطلبها بإعلان انتهاء الحرب، لكنها باتت مستعدة لبحث الأمر خلال الهدنة وتنفيذ الجزء الأول من الصفقة.

وأضاف أن الاتفاق قد ينجز خلال أيام إذا تم تجاوز بعض الإشكاليات التي تعيق التنفيذ. وأوضح أن عقبة المحتجزين يمكن تجاوزها من خلال تعديل عدد أيام التهدئة.

وأشار ثلاثة مسؤولين إسرائيليين، إلى أن فريق التفاوض الإسرائيلي خفض عدد المحتجزين المفترض إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من الصفقة المنتظرة مع حماس.

وقال المسؤولون إن إسرائيل تطلب الآن الإفراج عن 33 من المحتجزين بدلا من 40، حسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".