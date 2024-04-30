السعودية | الشؤون الإسلامية” تختتم الدورة الشرعية الأولى لأئمة وخطباء ومؤذني جمهورية كرواتيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية في سفارة المملكة لدى البوسنة والهرسك، بالتعاون مع المشيخة الإسلامية في جمهورية كرواتيا، اليوم، (الدورة الشرعية الأولى) للأئمة والخطباء والمؤذنين والمدرسين والمدرسات التابعين للمشيخة، التي استمرت يومين، في مقر المركز الإسلامي في العاصمة الكرواتية زغرب.

وهدفت الدورة – التي شارك فيها قرابة 70 من الأئمة والخطباء والمؤذنين والمدرسين والمدرسات – لبيان المنهج الصحيح والتحذير من الغلو والتطرف.

وبهذه المناسبة أكد رئيس المشيخة الإسلامية في كرواتيا الدكتور عزيز حسانوفيتش على أهمية هذه الدورات، والاستفادة منها، منوهًا بالمشاريع والبرامج التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتعاون مع المشيخات الإسلامية حول العالم، مشيرًا إلى أن هذه الدورة تسهم في تصحيح الفكر والتحذير من الأفكار الضالة والهدامة التي تؤثر على المجتمع سلباً وتقوّض مباني المجتمع المترابط.

الجدير ذكره أن هذه الدورة تأتي في إطار تفعيل مذكرة التفاهم والتعاون التي تم توقيعها بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والمشيخة الإسلامية في كرواتيا